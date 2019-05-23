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ŞİŞLİ'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA OTOMOBİLİN ÇARPMASI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:49 | Son Güncelleme

Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan yaya ağır yaralandı. O anlar işe bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaza Şişli Halaskargazi Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre trafik ışıklarındaki yaya geçidinden koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Süt'e, Mecidiyeköy istikametine ilerleyen Gökhan İ.'nin kullandığı otomobil çarptı.

ÇARPANIN ŞİDDETİYLE HAVADA TAKLA ATTI
Çarpmanın şiddetiyle Ömer Süt havada takla atarak yere düştü. Kaza nedeniyle ağır yaralanan Süt'ün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ömer Süt ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürülürken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza yapan otomobili kullanan sürücü Gökhan İ. ise karakola götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde trafik ışıklarında yolun karşısına koşarak geçen Ömer Süt'e o sırada hızla gelen bir otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle takla atan Ömer Süt daha sonra yere düşüyor. Çevredeki insanlar yerde yatan Ömer Süt'ün yardımına koştuğu görülüyor.

Görüntü Dökümü(Güvenlik kamerası)
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-Trafik ışıklarında koşarak yayanın karşıya geçmeye çalışması
-Otomobilin hızla yaya çarpması
-Yayanın çarpmanın şiddetiyle takla atarak yere düşmesi
-Yayanın yardımına koşan insanlar

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