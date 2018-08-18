HABER

Şişli'de zabıta memurlarına rüşvet gözaltısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 15:52 | Son Güncelleme

Şişli'de bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet istediği öne sürülen 2 zabıta memuru suçüstü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet istedikleri öne sürülen 2 zabıta memuru, suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Ağustos'ta Dolapdere Caddesi üzerindeki bir inşaat şirketinin yetkilisi Y.G. Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli 2 zabıta memurunun kendisinden bir süredir rüşvet aldıkları gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

Emniyetteki şikayetinde zabıta memurlarına eksiklerinin olmadığını söylediğini, zabıta memurlarının ise kendisine, "Biz bir şey buluruz. Sen rahat ol" dediklerini, bu çerçevede zabıtalara 45 gündür yaklaşık 22 bin lira verdiğini ileri süren Y.G, zabıta memurlarının son olarak 2 bin lira daha isteyince durumu polise bildirdiğini ifade etti.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Memur Suçları ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. İnşaat firması yetkilisi Y.G ile görüşen ekipler, zabıta memurlarına istediği parayı vereceğini söyleyip, belirledikleri yerde buluşmasını istedi.

Beşiktaş'ta 17 Ağustos'ta bir kafede buluşan inşaat firması yetkilisi Y.G ile zabıta memurlarını takibe alan polis, parayı alan zabıta komiseri T.K. (56) ve zabıta memuru B.Y'yi (26) suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında önceden seri numaraları alınan 2 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne adliyeye sevk edildi.

PARTNERO soru yanıt buldu! 9 bin yıl önce insan nasıl görünüyordu?O soru yanıt buldu! 9 bin yıl önce insan nasıl görünüyordu?
Kıbrıs planının mimarı Kofi Annan hayatını kaybettiKıbrıs planının mimarı Kofi Annan hayatını kaybetti
Marmaris'te küçükbaş kurbanlıklara ilgiMarmaris'te küçükbaş kurbanlıklara ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği rüşvet Şişli Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü zabıta

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Beşiktaş'ta Enzo Roco yedeğe çekiliyor

Beşiktaş'ta Enzo Roco yedeğe çekiliyor

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Genç kız alkol aldı! Sonrası çok korkunç

Genç kız alkol aldı! Sonrası çok korkunç

Batuhan'ın cansız bedeni bulundu!

Batuhan'ın cansız bedeni bulundu!

Yolda yürüyen kadına bunu yaptı! Hapis yatacak

Yolda yürüyen kadına bunu yaptı! Hapis yatacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.