HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şişli’de zabıtaların kovaladığı kapkaççılar kamerada

Şişli’de zabıtaların kovaladığı kapkaççılar kamerada

15.12.2020 13:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de bankadan para çekerek çantasına koyan turist aile otomobildeki 3 şahıs tarafından kapkaça uğradı.

Şişli’de bankadan para çekerek çantasına koyan turist aile otomobildeki 3 şahıs tarafından kapkaça uğradı. Kapkaç olayını gören zabıtalar sirenlerini açarak kapkaççıları kovalamaya başladı. Kaçış esnasında bir sokağa giren kapkaççılar trafik durunca çantayı atarak yaya olarak kayıplara karıştı. Şahısların kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Libya uyruklu turist bir aile cadde üzerindeki bankadan bir miktar para çekerek dışarıya çıktı. O esnada otomobille turistlerin yanına yaklaşan 1’i kadın 3 kapkaççı ailedeki turist kadının çantasını kapkaç yaptı. Kadının çığlıkları üzerine kapkaççıların peşine düşen zabıta ekipleri şahısları kovalamaya başladı. Kovalama sonucunda sokağa giren kapkaççılar trafiğin durması sonucu araçtan indi. Çantayı yere atan kapkaççılar yaya olarak koşarak kayıplara karıştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri turistlerin ve çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera incelemesi yaptı. Çalışmalar sonucunda polis ekipleri kapkaççıların eşkallerini belirledi. Olay yerindeki otomobilde bir süre inceleme yapan polis ekipleri ardından turist aileyi ve çantayı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Binlerce kişi alınacak! ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: Sonuçlar bugün açıklanacakBinlerce kişi alınacak! ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: Sonuçlar bugün açıklanacak
22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

Dehşet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında öldü

Dehşet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında öldü

Türkler o paylaşımı görünce... Olay oldu

Türkler o paylaşımı görünce... Olay oldu

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Motosiklet çarpması sonrası ayağı kırılan adam 'özür' bekliyor

Onu bu hale getiren kişiden tek bir şey bekliyor

İsmail Demir kimdir? ABD yaptırımlarının hedefi oldu! İsmail Demir kaç yaşında, nereli?

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir kimdir?

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Emekli polis zammı 2021... Bakan Soylu açıkladı! POLSAN'dan emekli polislerin 2021 yılı ikramiye zammı ne kadar?

Emekli polislere ikramiye zammı müjdesi!

Hırsızlık şüphelisi karakol amiri çıktı! Kendisini böyle savundu

Şoke eden olay! Şüpheli karakol amiri çıktı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 6 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.