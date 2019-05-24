Şişli'deki asansör kazası davasına İstinaf'tan onama

İSTANBUL (AA) - Şişli'de 6 Eylül 2014'te 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasına ilişkin ilk derece mahkemesi tarafından 9 sanığa verilen 60 bin 800'er adli para cezası ile 16 sanık hakkındaki beraat kararı onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Mart 2018'de karara bağlanan 25 sanıklı davaya ilişkin, sanık avukatları, müştekiler ve cumhuriyet savcısınca yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza Dairesinin kararında, yerel mahkemenin kurduğu hükümde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, delil ve işlemlerde bir eksiklik olmadığı kaydedildi.

Bu kapsamda tarafların yaptığı istinaf başvurularını esastan reddeden Ceza Dairesi, 9 sanığa uygulanan 60 bin 800'er liralık adli para cezası ile olayda kusurları bulunmadığı gerekçesiyle 16 sanık hakkında verilen beraat kararlarını onadı.

Dairenin oy birliği ile aldığı karar kapsamında 9 sanık hakkında verilen ceza kesinleşti. Daire, 16 sanık hakkındaki kararını ise Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere aldı.