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Şişli'deki Atatürk Müzesi, İstanbulluları bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 12:58 | Son Güncelleme

Şişli'deki Atatürk Müzesi (Evi), Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla 19 Mayıs'ta 23.00'e kadar ziyarete açık olacak - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce restore edilen Atatürk Evi'nde, Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in; kıyafetleri, üniformaları, askeri ve sivil yaşamına ilişkin fotoğrafları, el yazması belgeler, madalyalar ve hatıra eşyalar bulunuyor - Ziyaretçilerden ücret alınmayan Atatürk Müzesi, İstanbullu ziyaretçileri bekliyor

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmadan önce annesi Zübeyde ve kız kardeşi Makbule Hanım ile birlikte kaldığı, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından müze haline getirilen Şişli'deki Atatürk Müzesi (Evi), Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla yarın 23.00'e kadar ziyaret açık alacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Müzesi'nin kapanış süresi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolayısıyla uzatıldı.

Gazi Mustafa Kemal, Aralık 1918'den 16 Mayıs 1919'a kadar, Şişli'deki evde annesi ve kız kardeşiyle birlikte kaldı ve burayı Milli Mücadele plan ve çalışmalarını sürdürdüğü bir karargah gibi kullandı.

Burası daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı ve dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfü Kırdar tarafından 15 Haziran 1942'de "Atatürk İnkılabı Müzesi" olarak ziyarete açıldı.

Yılların verdiği tahribatla eskiyen bina İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce kapsamlı bir şekilde restore edildi. Müzede bulunan Atatürk'e ait kişisel eşyalardan 179'ü tamir, bakım ve onarımı yapıldı. Türk ressamlarına ait maddi değerleri yüksek 11 yağlı boya tablo da restore edildi.

Müzede Atatürk'ün; kıyafetleri, üniformaları, askeri ve sivil yaşamına ait fotoğrafları, el yazısı ile yazdığı çeşitli belgeleri, madalyaları, hatıra eşyaları bulunuyor. Müzeye kız kardeşi Makbule Hanım tarafından armağan edilen eşyalar arasında sivil giysiler, "Mustafa Kemal" armasını taşıyan mendil ve gömlekler ile iç çamaşırları da yer alıyor.

Ayrıca Atatürk'ün müşir üniforması ve Sivas Kongresi'nde giydiği elbise, yazı takımı ile ilgili parçalar, sigara tabakaları, madalyalar, Amerika Başkanı Roosevelt'in hediyesi olan ahşap möbleli radyo-pikap ile ressam İbrahim Çallı ve Zeki Kocamemi tarafından yapılmış yağlı boya tablolar ile Vittorio Pisani'ye ait sulu boya tablolar da müzedeki bulunuyor.

Türkiye'deki en güzel "ev müzelerden" birisi haline getirilen Atatürk Müzesi'nin girişinde ziyaretçilerden herhangi bir ücret alınmıyor. Ziyaret süresi 23.00'e kadar uzatılan Atatürk Müzesi, 19 Mayıs'ta İstanbulluları bekliyor.

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