Şişli'deki Atatürk Müzesi, İstanbulluları bekliyor

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmadan önce annesi Zübeyde ve kız kardeşi Makbule Hanım ile birlikte kaldığı, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından müze haline getirilen Şişli'deki Atatürk Müzesi (Evi), Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla yarın 23.00'e kadar ziyaret açık alacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Müzesi'nin kapanış süresi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolayısıyla uzatıldı.

Gazi Mustafa Kemal, Aralık 1918'den 16 Mayıs 1919'a kadar, Şişli'deki evde annesi ve kız kardeşiyle birlikte kaldı ve burayı Milli Mücadele plan ve çalışmalarını sürdürdüğü bir karargah gibi kullandı.

Burası daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı ve dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfü Kırdar tarafından 15 Haziran 1942'de "Atatürk İnkılabı Müzesi" olarak ziyarete açıldı.

Yılların verdiği tahribatla eskiyen bina İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce kapsamlı bir şekilde restore edildi. Müzede bulunan Atatürk'e ait kişisel eşyalardan 179'ü tamir, bakım ve onarımı yapıldı. Türk ressamlarına ait maddi değerleri yüksek 11 yağlı boya tablo da restore edildi.