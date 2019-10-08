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ŞİŞLİ'DEKİ ÇATIŞMANIN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 12:30 | Son Güncelleme

Şişli'de sokak ortasındaki silahlı çatışmada gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)
Şişli'de sokak ortasındaki silahlı çatışmada gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şişli, Yayla Mahallesi'nde 3 Ekim Perşembe günü meydana gelen olayda iki grup arasında, sokak ortasında, bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kahvecilik yapan Hüseyin A., kavgada vurularak, yaralandı. Taraflar, bir süre çatıştıktan sonra olay yerinden kaçtı. Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve devriye ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, çete olduğunu belirlediği, aralarında liderinin de bulunduğu, 1'i kadın 13 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerden 4 tabanca ele geçirildi.

EMNİYETTE SUÇ KAYITLARI VARMIŞ
Gözaltındaki çete lideri Mutalip B.'nin 'yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti', 'ruhsatsız silah'; Muhammed Y.'nin 'uyuşturucu madde imalatı', 'ruhsatsız silah'; Özgür N.'nin 'uyuşturucu imalatı', 'rehin alma'; İhsan Y.'nin 'yaralama', Mehmet A.'nın 'uyuşturucu imalatı', 'yaralama'; Mustafa Ş.'nin 'uyuşturucu imalatı', 'kumar'; Ramazan A.'nın 'ruhsatsız silah', 'uyuşturucu ticareti'; Hakan Ç.'nin 'uyuşturucu imalatı', Sıraç K.'nin 'yaralama', Ferhat S.'nin 'kapkaç', 'yaralama', 'hırsızlık'; Muhammed B.'nin 'uyuşturucu imalatı', 'hırsızlık'; Sevgi B.'nin ise 'kasten yaralama'dan emniyette suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Kadir Ç.'nin ise poliste kaydının olmadığı belirtildi. Asayiş Büro Amirliği'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü
-Şüphelilerin şube çıkışı
-Olay anı güvenlik kamerası

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