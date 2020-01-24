HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şişli'deki CHP ilçe binasını işgal edenlere 7,5 yıla kadar hapis istemi

Şişli'deki CHP ilçe binasını işgal edenlere 7,5 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:11 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de bulunan CHP İlçe Binası'nı işgal ederek camlarına pankart asan 5 şüpheliye "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de bulunan CHP İlçe Binası'nı işgal ederek camlarına pankart asan 5 şüpheliye "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, 16 Ekim 2019 günü sabah saatlerinde Şişli CHP İlçe Başkanlığı'ndan güvenlik güçlerine ilçe binasının çeşitli şahıslarca işgal edildiğinin ihbar edildiği anlatıldı.

CAMLARA PANKART ASTILAR
İddianamede, şüphelilerden Ali D., Can Ç., Gamze T. ve halen firari olan Hüseyin Y.'nin CHP binasına girdikleri kaydedildi. Diğer şüpheliler Murat Pincan Y. ve Nupelda Ç.'nin ise parti binası önünde kalarak çekim yapmaya başladıkları belirtildi. Yukarı çıkan şüphelilerin, parti binasındaki görevlileri binayı boşaltmaları yönünde uyardıkları ve görevlileri binanın dışına çıkarttıkları ifade edildi. Şüphelilerin sırt çantalarında ve yanlarında getirmiş oldukları pankartları parti binasının ön tarafından görünecek şekilde camlara astıkları kaydedilen iddianamede, ihbar üzerine gelen güvenlik görevlilerinin önce parti binasında olan iki şüpheliyi, daha sonra diğer şüphelileri yakaladıkları anlatıldı. İddianamede, pankart asan şüphelilerden Hüseyin Y.'nin ise halen firari olduğu kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin pankartlarında açıkça PKK silahlı terör örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye'ye yönelik olarak örgütsel yapılanmasına ve Türkiye'ye yönelik örgütsel tehdidi karşısında devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı operasyonu protesto eder şekilde eylem yaptıkları vurgulandı. İddianamede, şüphelilerin örgütsel çağrı niteliğindeki talimatlara uyarak bu eylemi gerçekleştirdikleri, bu eylemi de kendi sosyal medyalarında yayınladıkları belirtildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAKLAR
Şüpheliler Ali D., Can Ç., Gamze T., Murat Pircan Y. ve Nupelda Ç.'nin "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisler cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş arayanlarla işverenler belediyede buluşuyorİş arayanlarla işverenler belediyede buluşuyor
1 yıldır kayıp olan Buse için gözü yaşlı anma töreni1 yıldır kayıp olan Buse için gözü yaşlı anma töreni
Yeşil çayın faydaları nelerdir?Yeşil çayın faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisi görünce çoraplarına sakladıkları altınları yola attılar

Polisi görünce çorabından çıkarıp yola attı

Kadıköy’de feci ölüm

Kadıköy’de feci ölüm

İBB'den, belediye önüne ayva döken satıcıyla ilgili açıklama

İBB'den, belediye önüne ayva döken satıcıyla ilgili açıklama

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, su kanalına atmak isterken yakalandı

Cesedini sürüklerken fark edildi!

YSK Başkanı Sadi Güven basın mensuplarıyla vedalaşıp son çayını içti

YSK Başkanı Sadi Güven basın mensuplarıyla vedalaşıp son çayını içti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi

İstanbul'da kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.