Şişli'deki cinayete 3 tutuklama

İSTANBUL (AA) - Şişli'de, geçen yıl bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya'nın eski ortaklarından Cemal Nayır ile tetikçi olduğu belirtilen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Kasım 2018'de Şişli'de lüks araca düzenlenen ve Murat Çarık'ın hayatını kaybettiği, Murat Bakaç'ın da ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, saldırganların kimliklerini tespit etti. Konuyla ilgili teknik ve fiziki çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, saldırı talimatını uyuşturucu ticareti ve benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Cemal Nayır'ın verdiğini belirledi.

Soruşturma kapsamında, 31 Mayıs'ta İstanbul merkezli 2 ilde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Nayır ve tetikçi oldukları belirtilen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.