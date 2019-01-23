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Şişli'deki cinsel saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 15:36 | Son Güncelleme

Bir parkta akli dengesi yerinde olmayan kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Şişli'de, bir parkta akli dengesi yerinde olmayan kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 20 Ocak'ta Şişli'deki Abide-i Hürriyet Parkı'nda akli dengesi yerinde olmayan G.Y'nin (37) parkta yarı çıplak halde bulunması ve cinsel saldırıya uğradığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Polis, olaydan sonra parkın çevresindeki ve şüphelinin gidiş güzergahındaki 300 güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucunda, şüpheli E.O'nun (25) Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine kaçtığını tespit etti.

Ekipler belirlenen adrese düzenlediği operasyonda E.O'yu gözaltına aldı. Çerkezköy'de ikamet ettiği ve olaydan bir gün önce İstanbul'a gezmeye geldiği öğrenilen şüpheli, emniyetteki ifadesinde, olay günü uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu belirterek, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum, kendime geldiğimde Küçükçekmece'deydim." dediği öğrenildi.

Emniyette suçlamaları kabul etmeyen zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

- Olay

Abide-i Hürriyet Parkı'nda 20 Ocak'ta sabah saatlerinde G.Y, belden altı yarı çıplak şekilde parkta yatar halde bulunmuş, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

İfadesine başvurulmak üzere polis merkezine getirilen kadın, saldırgan ve dengesiz davranışları nedeniyle hastaneye sevk edilmiş, hekim muayenesi sonucu akli dengesi yerinde olmadığı tespit edilerek, Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatışına karar verilmişti.

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