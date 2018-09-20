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Şişli'deki döviz bürosu soygununda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 15:23 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'DE bir döviz bürosunu silahlarla basarak, işyerinde bulunan 500 bin lira değerindeki  döviz gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şişli'deki döviz bürosu soygununda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)
ŞİŞLİ'DE bir döviz bürosunu silahlarla basarak, işyerinde bulunan 500 bin lira değerindeki döviz gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis soygunla ilgili yeni görüntüler paylaştı.
Olay, 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi 186 numarada bulunan döviz bürosunda 15 Eylül'de meydana gelmişti. İddiaya göre, döviz bürosunun önüne gelen araçtan inen 3 maskeli soyguncu havaya 5 el ateş ettikten sonra, 2 kişi döviz bürosuna girerek 500 bin lira değerinde döviz çalmıştı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soyguncuları yakalamak başlattığı çalışmalarda şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasından otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Otomobili kiralayan şüphelinin kimlik bilgilerinden ilerleyen polis ekipleri Esenyurt'ta bir daire kiraladıklarını tespit etti.

EV SAHİBİ POLİSTEN KAÇIP ÇORUM'A GİTTİ
Ev sahibi Metin K. iddiaya göre, kendisiyle iletişime geçen polis ekiplerini oyalayarak şüphelilerin kaçmasına yardım etti. Polis ekipleri Metin K.'nın şüpheli davranışları ve Çorum'a kaçması sebebiyle suça yardım ettiğini belirleyerek gözaltına aldı.

YAKALANMAMAK İÇİN ÇOK SAYIDA OTELE REZERVASYON
Soyguna karışan şüphelilerin kimlik bilgilerini belirleyen polis, kaçmak ve dikkatleri dağıtmak için önce Kadıköy'de bir otele rezervasyon yaptırdığını kısa süre sonra ise Bursa'nın Orhangazi ve Gemlik ilçelerindeki otellerde de eş zamanlı rezervasyon yaptırdıkılarını belirledi.

KALDIKLARI OTELDE YAKALANDILAR
Gasp Büro Amirliği ekipleri Gemlik'teki otele baskın düzenleyerek Rusya uyruklu Khalik B. ve Ermenistan uyruklu Gevorg A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve tuttukları otel odasında yapılan aramada 144 bin lira değerinde döviz ele geçirildi.

KRİMİNAL EĞİTİMİ GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Gayerttepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde detaylı sorgulaması yapılan şüphelilerden Rus vatandaşı Khalik B.'nin ülkesinde 3 buçuk yıl polis akademisinde Kriminal eğitimi gördüğü, polislik mesleğine başlamadığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Soyğunu gerçekleştirdiği idda edilerek gözaltına alınan Rus vatandaşı Khalik B. ve Ermenistan vatandaşı Gevorg A. ile şüphelilere yardım ettiği tespit edilen ev sahibi Metin K. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edildi. Polis ekipleri soyguna karıştığı belirlenen yabancı uyruklu 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Şişli'deki döviz bürosu soygununda 3 şüpheli adliyeye sevk edildiŞişli'deki döviz bürosu soygununda 3 şüpheli adliyeye sevk edildiŞişli'deki döviz bürosu soygununda 3 şüpheli adliyeye sevk edildiŞişli'deki döviz bürosu soygununda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

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