Şişli'deki döviz bürosu soygununda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)

ŞİŞLİ'DE bir döviz bürosunu silahlarla basarak, işyerinde bulunan 500 bin lira değerindeki döviz gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis soygunla ilgili yeni görüntüler paylaştı.

Olay, 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi 186 numarada bulunan döviz bürosunda 15 Eylül'de meydana gelmişti. İddiaya göre, döviz bürosunun önüne gelen araçtan inen 3 maskeli soyguncu havaya 5 el ateş ettikten sonra, 2 kişi döviz bürosuna girerek 500 bin lira değerinde döviz çalmıştı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soyguncuları yakalamak başlattığı çalışmalarda şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasından otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Otomobili kiralayan şüphelinin kimlik bilgilerinden ilerleyen polis ekipleri Esenyurt'ta bir daire kiraladıklarını tespit etti.

EV SAHİBİ POLİSTEN KAÇIP ÇORUM'A GİTTİ

Ev sahibi Metin K. iddiaya göre, kendisiyle iletişime geçen polis ekiplerini oyalayarak şüphelilerin kaçmasına yardım etti. Polis ekipleri Metin K.'nın şüpheli davranışları ve Çorum'a kaçması sebebiyle suça yardım ettiğini belirleyerek gözaltına aldı.