HABER

Şişli’deki kavgada silahlar konuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 12:15 | Son Güncelleme

İstanbul Şişli’de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

İstanbul Şişli’de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Silahlı kavgada yaralanan iki kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 12.15 sıralarında İstanbul Şişli Kuştepe Mahallesi Şehit Özer Ayrancı sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle iki gurup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle grup üyelerinden biri tartıştığı iki kişiyi silahla bacaklarından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacaklarından yaralanan iki kişiyi ambulansla hastaneye kaldırırken, olay yerinde gelen polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluşturdu. Polisin saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu
Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü yeniden gözaltına alındıOtomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü yeniden gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.