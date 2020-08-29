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Şişli’deki operasyonda 190 bin sahte dolar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 12:38 | Son Güncelleme

İstanbul’da, piyasaya sahte döviz sürmeye hazırlanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 190 bin sahte dolar ele geçirildi.

Şişli’deki operasyonda 190 bin sahte dolar ele geçirildi

İstanbul’da, piyasaya sahte döviz sürmeye hazırlanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 190 bin sahte dolar ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "parada sahtecilik" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şikayet üzerine 19 Mayıs Mahallesi’nde bir eve baskın düzenledi. İddiaya göre Perihan U. isimli bir kadın, evini yabancı uyruklu kişilere ait bir firmaya kiraladı. Ancak geçen süre zarfında kirasını alamayan Perihan U., suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu daireye kimliği belirsiz şahısların gelip gittiğini ve suç işlenebileceği şüphesini edindi.
Bunun üzerine eve baskın düzenleyen polis, aramalarda 100’erli banknotlar halinde 190 bin dolar para ele geçirdi. Paralarla ilgili inceleme yapan polis, yapılan araştırmalarda paraların sahte olduğunu tespit etti. Baskın düzenlenen söz konusu evdeki yabancı uyruklu olduğu belirlenen Muhammed D., Ammar E. ile Mohammed El S. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların sahte paraları perakende piyasasına sürme hazırlığındayken yakalandıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, konu ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Şişli’deki operasyonda 190 bin sahte dolar ele geçirildi

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