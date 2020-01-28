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Şişli’deki oto kundakçısından ilginç ifade: "Sarhoştum, hatırlamıyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 15:05 | Son Güncelleme

Şişli’de çok sayıda aracın lastiğini kesen ve 2 aracı kundaklayan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli’deki oto kundakçısından ilginç ifade: "Sarhoştum, hatırlamıyorum"

Şişli’de çok sayıda aracın lastiğini kesen ve 2 aracı kundaklayan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, “Sarhoştum, hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.
Dün sabah saatlerinde Şişli Feriköy Ortanca Sokak’ta, park halindeki 11 aracın lastikleri kesilmiş ve 2 araç benzin dökülerek yakılmıştı. Olayın hemen ardından, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliğine bağlı ekipler olay yerlerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek araçların lastiğini keserek ateşe veren şüphelinin kimliğini tespit etmişti. Ekipler, kimliği belirlenen şüpheliyi kısa süre içerisinde ikametinde yakalayarak Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmüş, evde yapılan aramada olayda kullanılan bıçak da ele geçirilmişti.

“Sarhoştum, hatırlamıyorum”
Emniyette sorguya alınan Ömer A.(46)’nın ‘tehdit’ ve ‘darp’ suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, “Olay günü alkollüydüm, nasıl yaptığımı hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.

Şüpheli adliyeye sevk edildi
Şişli’de 11 aracın lastiğini kesip, 2’sini benzin dökerek yaktığı iddia edilen şüpheli, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüpheli adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının “Araçları neden yaktınız?” sorusuna, “Ben yapmadım, hatırlamıyorum” dediği görüldü.

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