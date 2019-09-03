Şişli'deki silahla yaralama

İSTANBUL (AA) - Şişli'de evinden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Ersin Işkın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Feriköy Mahallesi Ortanca Sokağı'nda dün, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Selami E'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandığı belirtilen Işkın (48), kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Selami E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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