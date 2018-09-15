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Şişli'deki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 11:19 | Son Güncelleme

Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'deki silahlı kavgada iki kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Temmuz'da Esentepe Mahallesi 4. Levent İETT Garajı içerisinde S.G. ve O.S.E'nin tabanca ile yaralanmasına ilişkin başlattığı çalışma kapsamında olaya karışan şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, 3 Eylül'de Beşiktaş'ta şüpheli M.K. ile yanındaki iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 2 tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K'nin iki ayrı suçtan aranmasının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklanırken, diğer ikisi serbest bırakıldı.

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Silahlı kavga Şişli Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü

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