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ŞİŞLİ'DEKİ SOYGUNCULARIN KAÇIŞ ANI CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLENDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 18:38 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İstanbul DHA Şişli Halaskargazi Caddesi 186 numaradaki bulunan bir döviz bürosu 4 kişi tarafından soyuldu.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İstanbul DHA
Şişli Halaskargazi Caddesi 186 numaradaki bulunan bir döviz bürosu 4 kişi tarafından soyuldu. Edinilen bilgiye göre geldikleri araçtan inen 3 maskeli soyguncu önce havaya 5 el ateş etti. 2 maskeli soyguncu ise döviz bürosuna girerek, soygunu gerçekleştirdi. Soyguncuların kaçış anı bir çok vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Soyguncuların kaçışı
(cep telefonu görüntüsü)

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