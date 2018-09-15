ŞİŞLİ'DEKİ SOYGUNCULARIN KAÇIŞ ANI CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLENDİ 

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İstanbul DHA

Şişli Halaskargazi Caddesi 186 numaradaki bulunan bir döviz bürosu 4 kişi tarafından soyuldu. Edinilen bilgiye göre geldikleri araçtan inen 3 maskeli soyguncu önce havaya 5 el ateş etti. 2 maskeli soyguncu ise döviz bürosuna girerek, soygunu gerçekleştirdi. Soyguncuların kaçış anı bir çok vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

