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Şişli'deki tecavüz girişimi iddiası: Şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 21:42 | Son Güncelleme

Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, (DHA ŞİŞLİ, Feriköy Mezarlığı'nda İ.Ü.

Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, (DHA ŞİŞLİ, Feriköy Mezarlığı'nda İ.Ü. isimli kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İkram Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şişli, Feriköy Mezarlığı'nda İ.Ü.(36) isimli kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İkram Ç. (36) "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan İkram Ç., bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan İkram Ç. tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, kadının beyanlarına yer verildi.

ÇIPLAK VAZİYETTE BULUNDUĞU KAYDEDİLDİ
Savcılığın sevk yazısında, akaryakıt istasyonu çalışanı tanık G.Ö.'nün de kadının beyanını destekler vaziyette beyanlar verdiği belirtilerek İ.Ü.'nün "Yardım edin" diyerek bağırmasıyla akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından gece saat 05.00 sıralarında sokak ortasında çıplak vaziyette bulunduğu kaydedildi. Kadının üzerinde ya da elinde şüpheli tarafından kendisinden çalındığı iddia edilen paranın olmaması, İ.Ü.'ye ait doktor raporu incelendiğinde vücudunda çok sayıda darp izi bulunması nedeniyle İkram Ç.'nin savunmasına itibar edilmediği kaydedildi. Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu anlaşıldığı belirtilerek tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

TUTUKLANDI
Savcılıkça ifadesi alınan İkram Ç. tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan İkram Ç. "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verildi. İkram Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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