Şişman eş anlamlısı nedir? İişmanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe zaman içerisinde farklı dillerden etkilenmiş olsa da kendi içinde de yeni kelimeler türetmiş ve bu kelimeleri de korumuştur. Dilimizde pek çok kelime Türkçe kökenlidir. Şişman kelimesi de Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçede "şişmek, kabarmak" anlamına gelen "şiş-" fiiline "+mAn" ekinin eklenmesiyle türetilmiş bir kelimedir. Türetildiği zamandan bu yana kadar anlamını korumuş olan kelimenin anlamı Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:
Şişman kelimesiyle ilgili cümle örnekleri şu şekildedir:
Eş anlamlılık durumuna sahip olan pek çok kelime dilimizde Bulunur. Anlamdaş olarak da isimlendirilen eş anlamlı kelimeler hem kelime dağarcığını geliştirmede etkilidir hem de cümlelerin anlamını değiştirmeden cümleleri çeşitlendiren kelimelerdir. Bu kelimeler farklı yazılmalarına karşılık aynı yahut benzer anlamları içerdikleri için birbirlerinin yerine geçebilirler. Şişman kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de dilimizde mevcuttur. Şişmanın eş anlamlısı kelimeler:
Şişman eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Bu kelimelerin bazıları halk ağızlarında daha yaygın kullanılan kelimelerdir. Örneğin balaban, dızman, semiz ve hoşur gibi kelimeler genellikle halk ağızlarında kendilerine yer bulur. Şişmanın eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler vermek gerekirse: