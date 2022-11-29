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Şişman eş anlamlısı nedir? İişmanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.11.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diller tarih boyunca birbirleriyle etkileşimde bulunmuştur. Türkçe de bu dillerden biridir. Kimi zaman kendi içerisinde yenilemeye ve köklü değişimlere giden Türkçe kimi zaman ise çeşitli diller ile alışverişte bulunarak sözcük dağarcığını geliştirmiştir. Ayrıca dilimiz, kültürel, sosyolojik ve ekonomik gibi birçok alanda çeşitli milletler ile etkileşimde bulunmuştur. Şişman kelimesi de Türkçe içerisinde bulunup günümüze ulaşmıştır. Peki, şişman kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Şişman eş anlamlısı nedir? İişmanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe zaman içerisinde farklı dillerden etkilenmiş olsa da kendi içinde de yeni kelimeler türetmiş ve bu kelimeleri de korumuştur. Dilimizde pek çok kelime Türkçe kökenlidir. Şişman kelimesi de Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçede "şişmek, kabarmak" anlamına gelen "şiş-" fiiline "+mAn" ekinin eklenmesiyle türetilmiş bir kelimedir. Türetildiği zamandan bu yana kadar anlamını korumuş olan kelimenin anlamı Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

  • Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen (kimse), şişko, mülahham.

Şişman kelimesiyle ilgili cümle örnekleri şu şekildedir:

  • Oldukça yapılı ve şişman bir insandı.
  • Bu zayıflığına bakma, zamanında fazlasıyla şişman bir insandı.
  • Şişman insanlar sağlığını çok etkiliyor.
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Şişman kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlılık durumuna sahip olan pek çok kelime dilimizde Bulunur. Anlamdaş olarak da isimlendirilen eş anlamlı kelimeler hem kelime dağarcığını geliştirmede etkilidir hem de cümlelerin anlamını değiştirmeden cümleleri çeşitlendiren kelimelerdir. Bu kelimeler farklı yazılmalarına karşılık aynı yahut benzer anlamları içerdikleri için birbirlerinin yerine geçebilirler. Şişman kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de dilimizde mevcuttur. Şişmanın eş anlamlısı kelimeler:

  • Balaban
  • Dızman
  • Hoşur
  • Kilolu
  • Mülahham
  • Semiz
  • Şişko
  • Tulum
  • Yoğun
  • Tavlı
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Şişmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şişman eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Bu kelimelerin bazıları halk ağızlarında daha yaygın kullanılan kelimelerdir. Örneğin balaban, dızman, semiz ve hoşur gibi kelimeler genellikle halk ağızlarında kendilerine yer bulur. Şişmanın eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Bu şişko hâliyle giderek daha da kilo alıyordu.
  • Sağlığını koruması için yediklerine dikkat etmesi gerekiyordu ama o daha da mülahham bir hâle gelmişti.
  • Bir insana hiçbir şekilde, öyle olsa bile, kilolu kelimesi kullanmamak gerekir.
  • Bağdaki tavlı hayvanlar açlıktan gözü dönmüş gibi oradan oraya koşup duruyor, yiyecek arıyorlardı.
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