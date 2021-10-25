'Şişman' kavgası sürüyor! Deniz Akkaya'dan beklenmedik yanıt

Ünlü manken Deniz Akkaya geçtiğimiz yıllarda yaptığı ve büyük tepki çeken "Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözlerini yineledi. Deniz Akkaya, bu sözleri nedeniyle kendisini eleştiren Eser Yenenler'e cevap verdi.

Ünlü manken, Deniz Akkaya, Eser Yenenler'in açıklamasını şöyle değerlendirdi:

"Eser'e yöneltilen soru aslında çok yönlü cevap verilmesi gereken bir sorudur. Öncelikle Eser'in de söylediği gibi bu mevzu onun programında ortaya çıkmış bir cümledir ama bu cümlenin başı sonu yani giriş gelişme sonucu var.

"İSTEMEM SON DERECE NORMAL"

Eser'in bana programda sorduğu soru ve kilo mevzusu erkekler ve ilişkiler üzerineydi ki şu an bunu tekrarlıyorum; 44 yaşında çocuğun peşinden tek başına koşan, üreten bir anne olarak pek tabii ki kendine iyi bakan sağlığına dikkat eden yani kısaca bilinci yüksek bir erkekle olmak istemem son derece doğal.

"BU TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA DEĞİL"

Türlü imkanlarına rağmen hala bedenine acımasızca fast-food sıkıştırarak kendini bir nevi intihara sürükleyen bir adamla birlikte olmam söz konusu değil. Eser'in söylediği gibi bu talihsiz bir açıklama değil, tam tersine gerçekleri konuşan bir açıklamadır.

Keşke herkes benim kadar cesur olsa! Keza kendisinin de belirttiği üzere eşinin yanında sadece görsel olarak kötü durması değil, dünya güzeli çocuklarına verimli ebeveynlik için bu şarttır. Dünyanın en iyi sesi kronik kilo problemi olan Adele dahi çocuğu için kilo vermiş ve ne kadar mutlu olduğunu anlatıyor. Bana güvenmiyorsanız ona kulak verin."

