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  4. Şişme Noel kıyafeti 43 kişiye korona bulaştırdı

Şişme Noel kıyafeti 43 kişiye korona bulaştırdı

05.01.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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Şişme Noel kıyafeti 43 kişiye korona bulaştırdı

Koronavirüs salgını ABD'de etkisini artırırken, dehşete düşüren bir olay San Jose'deki bir hastanede yaşandı. Şişme bir Noel ağacı kostümü giyen bir hastane çalışanı 43 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştırdı. Bir sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği açıklandı.

ABD’liler için yılın en mutlu ve huzurlu dönemlerinden biri olan Noel, San Jose’de bir faciaya dönüştü.

Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesailer geçiren Kaiser Permanente San Jose Tıp Merkezi’ndeki çalışanlar için bir hastane çalışanı kırmızı burunlu, gülümseyen bir Noel ağacı kostümü getirdi. İçerisindeki fan sayesinde şişen ve böylelikle yumuşak ve büyük bir ağaç haline gelen kostüm hastane içinde dehşet saçtı.

Sağlık çalışanlarının moralini yerine getirmek için hazırlanan plastik ve şişme ağaç ilk belirlemelere göre 43 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştırdı. Bir sağlık çalışanının da koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdiği açıklandı.

FAN KORONAVİRÜSÜ YAYDI

Hastane yetkilileri, havayla çalışan kostüm sonucunda 27 Aralık ile 1 Ocak arasında hastanede çalışanların testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Hastane yönetimi, fanla çalışan kostümün koronavirüs damlacıklarını ve parçacıklarını hastane içerisinde birçok noktaya taşıdığını tahmin ettiklerini duyurdu.

Hastanenin başkan yardımcısı Irene Chavez Washington Post’a, “Bu durumun hastanemizle bir ilgisi yok, bir hastane çalışanı iznimiz ya da onayımız olmadan o kostümü kullandı. Bu kişide koronavirüs semptomu yoktu” dedi.

Önceki gün hastanede danışma bölümünde çalışan bir kadının yaşamını yitirdiği belirtildi. Noel günü hastanede çalışan ve daha sonra yapılan testte pozitif çıkan kadının ölümü sağlık çalışanlarını yasa boğdu.


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