Şişmiş ve kötü kokan 'Hindi kulağı'nın nedeni belli oldu! Meğer yıllarca...

İsrail'de yıllar içinde kulağı şişen ve şiştikçe kötü koku yaymaya başlayan kadına, deride tüberküloz enfeksiyonunun sağ kulağının muazzam bir boyuta ulaşması ve şişmesi nedeniyle "hindi kulağı" olarak tanımlanmasına karar verildi.

YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNU ÇOCUKLUKTA BAŞLADI

JAMA Dermatoloji dergisinde yayınlanan vakaya göre, kadın, 2008 yılında doktorların "büyük ölçüde genişlemiş kulak kepçesi vakası'' ile hastaneye kaldırıldı. Ödemli, kitlesel olarak genişlemiş bir sağ kulak kepçesi ile hastaneye başvuran kadının aslında bu lezyonu çocukluk çağlarından beri yaşadığı tespit edildi ancak son yıllarda kulağı şişmiş ve kötü kokmaya başlamıştı.

Söz konusu dergide araştırmacılar, kadına diaskopi yapıldığını ve kulak kepçesinden 'elma jölesi' görünümünde bir beze çıkarıldığını" yazdı.

TÜBERKÜLOZ TEŞHİSİ KONDU

Doktorlar, viral veya bakteriyel bir enfeksiyona işaret edebilecek herhangi bir şişmiş lenf nodu bulamadılar ve “genel fizik muayene bulguları dikkate değer değildi” notu düşüldü.

Kadına tüberküloz teşhisi kondu ve bu da cildin rengini ve dokusunu değiştirmişti. Vaka raporuna göre cildin tüberküloz enfeksiyonlarına, Mycobacterium tuberculosis olarak bilinen akciğerleri enfekte eden aynı bakteri neden oluyor.