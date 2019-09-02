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Sismolog Prof. Dr. Öncel: Türkiye'de deprem tehlike durumu değişti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 18:20 | Son Güncelleme

'EV ALIRKEN GÖRSELLİĞE DEĞİL KULLANILAN MALZEMEYE BAKIN' Edirne Emlak Müşavirliği Derneği Başkanı Serhat Çeker, deprem riski olan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de ev alanların, zeminin sağlamlığına değil manzarasına, görselliğine ve şehre yakınlığına dikkat ettiğini söyledi.

Sismolog Prof. Dr. Öncel: Türkiye'de deprem tehlike durumu değişti (2)

'EV ALIRKEN GÖRSELLİĞE DEĞİL KULLANILAN MALZEMEYE BAKIN'
Edirne Emlak Müşavirliği Derneği Başkanı Serhat Çeker, deprem riski olan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de ev alanların, zeminin sağlamlığına değil manzarasına, görselliğine ve şehre yakınlığına dikkat ettiğini söyledi. Çeker, "Daire satın almak isteyenler, zemin konusuna uzak kalıyor. Depreme dayanıklılığına, dere yatağında olup, olmadığına bakmıyorlar; içindeki malzemeye ve görselliğe bakıyorlar. Edirne riskli bölge, nehirlerimiz çok var. Yumuşak zemin olduğu için çok katlı yapılmaması gerekiyor" dedi.
Ev satın alacakların, manzaraya bakmaması gerektiğini vurgulayan Serhat Çeker, "Evi satın alacak kişiler, görselliğine, manzarasına bakmasınlar. Kullanılan malzemeye, çevresinde dere yatağı var mı; bunlara bakmaları gerekiyor. Mümkün olduğu kadar kayalık bölgeleri tercih etmelerinde yarar var" diye konuştu.
MÜTEAHHİT AKGÜL: ZEMİN ETÜDÜNE BAKILMASI GEREK
İnşaat malzemesi satan, müteahhit Atakan Akgül ise Türkiye'nin deprem bölgesi olduğuna vurgu yaparak, "Ülkemiz, maalesef deprem bölgesinde. Geçmişte de baktığımızda bunun zararlarını gördük. İlk önce zemin etüdüne bakılması gerekiyor. Alınacak olan konutun dış görselinden ziyade kullanılan malzemeler, demirler, betonlar, hangi sınıf olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Görselden çok bizim için önemli olan zemini. Alacağınız konutta yapı denetimden kullanılan malzemelerin kalitesine bakabilirsiniz. Müşteri genelde evin içine girdiği zaman bakmış olduğu ilk şey görsellik. Beton sınıfları vardır. Bunlar çıkan mimariye göre kullanılır. Genelde Edirne bölgesinde C-25-30 veya C-30-37 beton kullanılmaktadır" dedi.
Faizler düştüğü için bankadan kredi çekerek, konut satın almayı düşündüğünü, ev alırken, konumuna ve ulaşımına dikkat ettiğini belirten Erkan Ak ise "Ev alırken, konumuna ve ulaşımına çok dikkat ediyorum. Çocuğum açısından muhiti de çok önemli" diye konuştu.
Ev alırken, ilk önce komşularına dikkat ettiğini belirten Nilgün Sürücü İmiş de "Semtine, komşularına dikkat ederim. Depreme dayanıklılığı hakkında pek bilgim olmadığı için bilen birilerine sorarım. Zemini de önemli ama benim için en önemli olan komşular" dedi.
Ali Çelik ise "Komşularıma ve muhite dikkat ederim. Artık yaşımız geldi ve hastaneye yakın olması benim için önemli" dedi.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

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Sismolog Prof. Dr. Öncel: Türkiye'de deprem tehlike durumu değişti (2)Sismolog Prof. Dr. Öncel: Türkiye'de deprem tehlike durumu değişti (2)Sismolog Prof. Dr. Öncel: Türkiye'de deprem tehlike durumu değişti (2)Sismolog Prof. Dr. Öncel: Türkiye'de deprem tehlike durumu değişti (2)

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