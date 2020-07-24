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Sismologlar açıkladı: Koronavirüs Dünya'nın ortam sismik gürültüsünü azalttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.07.2020 11:58 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını Dünya'yı da değiştirdi. Sismologlar, koronavirüs salgını sırasında ortam sismik gürültüsünün azalmasıyla Dünya'nın daha az titreştiğini bildirdi.

Sismologlar açıkladı: Koronavirüs Dünya'nın ortam sismik gürültüsünü azalttı!

CNN'nin haberine göre, sismologlar, salgın sırasında günlük yaşamda araba, tren, otobüs ve insanların neden olduğu titreşimler anlamına gelen "ortam sismik gürültüsünün" çok daha az gözlemlendiğini kaydetti.

Ortam sismik gürültüsünün azalmasıyla Dünya'nın üst tabakasının daha az hareket ettiği vurgulandı.

Bu duruma ilk kez Belçika'da Kraliyet Gözlemevi'nde görevli jeolog ve sismolog Thomas Lecocq dikkati çekti.

Lecocq, Belçika'da okul ve iş yerlerinin kapatıldığı, sosyal mesafe kurallarının uygulandığı mart ortasından bu yana başkent Brüksel'de, ortam sismik gürültüsünün yüzde 30 ila 50 azaldığını belirtti.

Sismolog Lecocq, grafiklerin, insanların salgın sırasında yetkililerin evde kalma uyarılarını dikkate aldığının ve dışarıdaki aktivitelerini en aza indirgediğinin kanıtı olarak görülebileceğini dile getirdi.

DİĞER ŞEHİRLERDE DE GÖZLENDİ

Ortam sismik gürültüsünün azalmasıyla, küçük depremlerin ve istasyonların kaydetmediği sismik olayların da tespit edilebildiği ifade edildi.

Salgının benzer etkileri diğer şehirlerde de gözlendi.

Londra'nın batısında ortam sismik gürültüsünün azaldığını gösteren bir grafik, bilim insanı Paula Koelemeijer tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Yine California Teknoloji Enstitüsünde doktora öğrencisi Celeste Labedz, özellikle Los Angeles'da ortam sismik gürültüsündeki keskin düşüşü gösteren bir grafik paylaştı.

(AA)

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