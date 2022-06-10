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"Şişşt güzellik..." 5 lise öğrencisine iğrenç taciz! Bir de minibüsle ezmeye çalıştılar

10.06.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 5 lise öğrencisine yönelik skandal bir olay gerçekleşti. Çankaya ilçesinde seyyar satıcılık yapan 4 kişi, yoldan geçen 5 lise öğrencisine "Şişşt güzellik" sözleriyle laf atarak sözlü tacizde bulundu. Öğrenciler hızla olay yerinden uzaklaşırken minibüse binen 4 kişi arkalarından gelerek öğrencileri ezmeye çalıştı. Öğrenciler verdikleri ifadede şüphelilerin olay yerinden kaçtığını belirtti. Yaralanan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

"Şişşt güzellik..." 5 lise öğrencisine iğrenç taciz! Bir de minibüsle ezmeye çalıştılar

5 lise öğrencisine yönelik iğrenç sözlü taciz ve ardından dehşete düşüren minibüsle ezme girişimi olayı Ankara'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çankaya ilçesindeki Naci Çakır Mahallesi Dikmen Caddesi'nde bulunan bir lisede okuyan 5 kız öğrenci okuldan çıktıkları sırada minibüsle seyyar sarımsak satan 4 kişinin sözlü tacizine uğradı.

MİNİBÜSLE EZMEYE ÇALIŞTILAR

Kız öğrenciler korkarak olay yerinden uzaklaşırken, aracın kendilerini takip ettiğini fark etti. Otobüs durağında bekledikleri sırada aracı fark eden öğrenciler fotoğraf çektikleri sırada araçtan inen yanlarına gelen kişiyle tartıştı.

Tartışmanın üzerine araca binen şüpheliler, aracı yolun karşısına geçen E.Y., S.S.Ö., S.Ü., ve K.Y.'nin üzerine sürdü. Bu sırada araçta bulunan Temel Y., inerek olay yerinden kaçtı.

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"ŞİŞŞT GÜZELLİK"

Sabah'ta yer alan habere göre öğrenciler polise verdikleri ifadelerinde, birlikte okuldan çıktıkları, yürüdükleri esnada sarımsak satan beyaz renkli aracın yanındaki 4 erkeğin kendilerine 'Şişt güzellik' gibi sözler söyledikleri, kendileri cevap vermedikleri ve yürümeye devam ettikleri, akabinde beyaz renkli araçtaki şüphelilerin araçla kendilerini takip ettikleri, otobüs durağında bekledikleri esnada şüphelilerin de araçla birlikte karşı tarafta beklediklerini söyledi.

Öğrenciler bu sırada şüphelilerden birinin yanlarına geldiği, kendileri aracın fotoğrafını çektikleri esnada şüphelilerle tartıştıkları ve olay yerinden ayrıldıklarını kaydetti. Yolun karşısına geçtikleri sırada aracın kendilerine arkadan çarptığını ifade eden öğrenciler çarpmanın etkisiyle yere düştüklerini ve yaralandıklarını, aracın sağ yolcu koltuğundaki şüphelinin araçtan inip kaçtığı, aracın da olay yerinden kaçtığını kaydetti.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı, vücutlarında çizik ve çatlaklar meydana geldiği öğrenildi. Olay sırasında araçtan inerek olay yerinden kaçan Temel Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çankaya Ankara taciz
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