HABER

Sistani Irak'ta Erken Seçim Çağrısı Yaptı

20.12.2019 14:01 | Son Güncelleme

Iraklı Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani, ülkede uzunca bir süredir devam eden şiddet olayları ve karmaşanın sonuçlanmasının erken seçime gitmekle mümkün olabileceğini söyledi

Sistani Irak'ta Erken Seçim Çağrısı Yaptı

Iraklı Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani, ülkede uzunca bir süredir devam eden şiddet olayları ve karmaşanın sonuçlanmasının erken seçime gitmekle mümkün olabileceğini söyledi.

Sistani, Cuma hutbesinde yaptığı konuşmada, “Mevcut krizden en hızlı ve barışçıl şekilde, kaosu geride bırakarak çıkmanın yolu, adil bir seçim yasasıyla erken seçime gitmektir. Umarım yeni hükümetin kurulması da fazla gecikmez” dedi.

Irak’ta parlamento geçen hafta yaptığı oylamada, yeni seçim yasasının kabulü konusunda uzlaşamamıştı. Yeni bir seçim yasasının yapılması, sokaklarda gösteri yapan halkın da öncelikli taleplerinden biri durumunda.

Öte yandan Başbakan Adil Abdül Mehdi’nin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in, bir başka isme hükümeti kurma görevi vermesi için geçerli anayasal süre dün gece doldu. Cumhurbaşkanı’nın bu süre zarfında yeni bir isim belirlememesi de yeni protestolara neden oldu.

İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı
Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının ardından bu görüntüler geldiCumhurbaşkanı'nın açıklamasının ardından bu görüntüler geldi
Rusya'dan Türkiye'nin Libya'ya Asker Gönderme Olasılığına TepkiRusya'dan Türkiye'nin Libya'ya Asker Gönderme Olasılığına Tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Endişeliyiz

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Endişeliyiz

Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının ardından bu görüntüler geldi

Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının ardından bu görüntüler geldi

Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi: Türkiye’yi engellemeliyiz

'Türkiye’yi engellemeliyiz'

O lider en büyük sınavını kendi oğluyla veriyor!

O lider en büyük sınavını kendi oğluyla veriyor!

Evo Morales: Bolivya’nın yasal devlet başkanı benim

Evo Morales: Bolivya’nın yasal devlet başkanı benim

ABD Başkan aday adayından Filistin çıkışı!

ABD Başkan aday adayından Filistin çıkışı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.