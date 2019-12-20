Sistani Irak'ta Erken Seçim Çağrısı Yaptı

Iraklı Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani, ülkede uzunca bir süredir devam eden şiddet olayları ve karmaşanın sonuçlanmasının erken seçime gitmekle mümkün olabileceğini söyledi.

Sistani, Cuma hutbesinde yaptığı konuşmada, “Mevcut krizden en hızlı ve barışçıl şekilde, kaosu geride bırakarak çıkmanın yolu, adil bir seçim yasasıyla erken seçime gitmektir. Umarım yeni hükümetin kurulması da fazla gecikmez” dedi.

Irak’ta parlamento geçen hafta yaptığı oylamada, yeni seçim yasasının kabulü konusunda uzlaşamamıştı. Yeni bir seçim yasasının yapılması, sokaklarda gösteri yapan halkın da öncelikli taleplerinden biri durumunda.

Öte yandan Başbakan Adil Abdül Mehdi’nin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in, bir başka isme hükümeti kurma görevi vermesi için geçerli anayasal süre dün gece doldu. Cumhurbaşkanı’nın bu süre zarfında yeni bir isim belirlememesi de yeni protestolara neden oldu.

