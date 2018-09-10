BAĞDAT (AA) - Irak’ta Şii dini merci Ayetullah es-Sistani’nin, geçmiş dönemlerde iktidarda bulunan isimleri yeni oluşacak hükümette başbakanlık için desteklemediği bildirildi.

Mukteda es-Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu milletvekili Sabah es-Saadi, katıldığı bir televizyon programında, dini mercinin Başbakan Haydar el-İbadi, eski Başbakan Nuri el-Maliki, görevinden alınan Milli Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad, Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri gibi isimleri Başbakanlık için kabul etmediğini öne sürdü.

- Başbakan İbadi’ye veto

Bunun üzerine Sistani’nin internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yayımlandı.

Sistani’ye yakın bir kaynağa dayandırılan açıklamada, "Bazı milletvekillerinin, 'dini mercinin Başbakanlık için bazı isimleri belirlediği bir kısmını da reddettiği' yönündeki açıklamaları dakik değildir. Başbakan seçimi, meclis büyük koalisyonunun yetkisindedir." ifadeleri kullanıldı.

"Sistani'nin İbadi’yi ikinci dönem Başbakanlık için desteklemediği mesajı da verilen" açıklama şöyle devam etti: