BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şii dini merci Ali es-Sistani'nin Lübnan'daki Temsilcisi Hamid el-Haffaf, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin zamanında yüksek mercinin hükümet başkanlığı adayı olmadığını ancak buna itiraz da edilmediğini açıkladı.

Haffaf, yaptığı basın açıklamasında, "Başbakan Adil Abdulmehdi'nin, vaktiyle yüksek mercinin hükümet başkanı adayı olduğu doğru değil. Adil Abdulmehdi, iki büyük siyasi partinin (Sairun ve Fetih) adayıydı. Bu (Abdulmehdi), o zaman bölgesel ve uluslararası destek de aldı. O yüzden mercinin kendisine karşı itirazı da olmadı." ifadelerini kullandı.

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Necef merkezli Şii mercinin, halihazırdaki hükümeti başarılı bulmadığı halde desteklemeyeceğini de tüm taraflara bildirdiğini ifade eden Haffaf, "Irak'ta dini merci makamı, ülkedeki herhangi bir siyasi ya da devlet görevi için aday gösterme ya da belirleme işlerine müdahil olmaz. Merci, anayasanın verdiği yetkilere göre sadece Şii Vakfı ve kutsal mekanlara (Hz.Hüseyin ev Abbas'ın mezarlarının bulunduğu külliyeler) başkan seçer." yorumunda bulundu.