BAĞDAT (AA) - Irak'taki Şii dini merci Ayetullah Ali es-Sistani, Basra'da yaşanan gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirterek, göstericilere yönelik aşırı şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.

Sistani'nin siyasi mesajını, Kerbela'daki temsilcisi Şeyh Abdulmehdi Kerbelayi cuma hutbesi sonrası okudu.

Mesajında, Irak halkının eski rejimin çökmesinden sonra karşı karşıya kaldığı ve yüzlerce kurban verdiği terör saldırılarından dolayı uzun süre sabrettiğini belirten Sistani, "Bu halk, sorunları çözemeyen sorumlulara, siyasi kazanım ve mevkileri için süren kavgalarına ve yabancılara izin vererek, Irak'ı bölgesel ve uluslararası çatışma sahası yapmalarına karşı daha fazla sabredemiyor." ifadelerini kullandı.

Basra'da kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzlukları protesto amacıyla devam eden gösterilere değinen Sistani, gelişmeleri kaygıyla izlediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bazı sorumluların verimsizliği Basra'daki krizi derinleştirdi. Sorumlular, sorunlara yerinde çözüm bulmak için olay yerine intikal etmeli. Sivil göstericilere karşı Basra'da gerçek mermiler kullanılarak şiddet uygulanmasıyla kamu ve özel mallara zarar verilmesini reddediyoruz. Göstericilere karşı aşırı şiddete son verilmeli."