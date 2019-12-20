Sistani’nin erken seçim çağrısı sonrası yürüyüş

Cuma hutbesi sonrası meydandaki protestoculara destek vermek için binlerce kişi ünlü Tahrir Meydanı’na yürürken güvenlik güçlerinin aldığı sıkı güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Protestolarda bu saate kadar herhangi bir ihlalin yaşanmadığına dikkat çeken güvenlik güçleri, olası bir ihlalin yaşanmaması için önlemlerin arttırıldığını duyurdu.

ÖĞRENCİLERE 'OKULA GİTMEYİN' ÇAĞRISI

Bağdat’ın güneyinde bulunan Divaniye kentinde de Öğretmenler Sendikasının başlattığı protestolar devam ediyor. Divaniye Öğretmenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada, mesai saatleri sonrası protestoların devam edeceği belirtilerek öğrencilerin okula gitmemesi yönünde çağrı yapıldı.

Ülkenin güneyindeki Basra kentinde ise valinin evinin önünde 3 adet ses bombası patladı. Güvenlik kaynakları, peş peşe patlayan 3 ses bombasının can kaybına yol açmadığını belirtti.

KAYNAK: İHA

