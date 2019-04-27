"Sistem değişti, demokrasi rafa kalktı diyenler yanıldı"

"Cinsi sapıkların idam edilmesi gerektiğini" düşündüklerini vurgulayan Destici, "Bunu yapanları lanetliyoruz. Hukukun önüne çıkarılarak her türlü işlemlerin yapılmasının takipçisiyiz. Lakin mevcut kanunlarımızın bu suçun cezasını vermediği kanaatindeyiz. Çocukların ırzına geçen, tecavüz eden ve öldüren sapıklar ile milletine, polisine, askerine kurşun sıkıp bombayı patlatan teröristler için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz." dedi.

Destici, Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde düzenlenen BBP İl Başkanları ve Yerel Yöneticiler Toplantısı'nda, partilerinin 12 yıl önce olduğu gibi bugün de bütün darbelerin karşısında bir kaya gibi durduğunu söyledi.

Bir seçimin daha geride bırakıldığını belirten Destici, sonuçları değerlendirdiklerinde kazanılan ve kaybedilen noktaların olduğunu ifade etti.

BBP olarak milletin, ülkenin ne kazandığına baktıklarını anlatan Destici, "Bu yönüyle de değerlendirdiğimizde milletimizin ve ülkemizin iki önemli kazanımı olmuştur. Bunlardan ilki Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da siyasi bölücülerin 2014 seçimlerine göre gerilemiş olması ve bazı illerde de seçimi kaybetmiş olmalarıdır. BBP olarak da HDP'nin kazanma ihtimali olduğu yerde katılmama kararının ne kadar doğru olduğunu da bir kez daha bu sonuçlarla görmekteyiz." diye konuştu.

- "Milletimiz ne derse o oldu"

"16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimlerinden sonra, "Sistem değişti, demokrasi rafa kalktı, tek adam rejimi geldi, diktatörlük geldi, bundan sonra seçim bile olmaz." diyenlerin yanıldığını ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Bu süreçte demokrasi işledi. Milletimiz ne derse o oldu. Seçim sonuçlarına yapılan itirazlar oldu. Her partinin, mutlu olmadığı, şüphe duyduğu yerde itirazları oldu. Bizim de oldu, bize karşı yapılanlar da oldu. Sonuç aldıklarımız da oldu, alamadıklarımız da. Diğer partiler için de bu böyle oldu. İtiraz da bu süreçte seçim sürecinin parçası. O yüzden 'Neden itiraz ediyorsun?' diyemezsiniz. Önemli olan YSK'nin vereceği karardır. YSK'nin de önündeki yasalara, kanuna, hukuka göre karar vermesidir. Biz de YSK'nin verdiği karara saygı duymak zorundayız. 'İstediğimiz gibi karar verdi, Türkiye'nin önünü açtı. İstemediğimiz karar verdi, YSK baskı yedi.' gibi söylemleri doğru bulmuyorum. Verilen karara saygı duymamız gerektiğini şimdiden söylememek gerekiyor."