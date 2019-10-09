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Sistem odaları yerini hosting firmalarına bırakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 13:03 | Son Güncelleme

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de büyük küçük ve orta ölçekli hemen hemen bütün işletmeler şirket merkezlerinde data sistemi kurma veya sunucu hizmeti “hosting hizmeti” alma yoluna gidiyor.Bu yollardan hangisinin daha avantajlı ve güvenilir olduğuna ilişkin bilgiler veren hizhosting.com genel müdürü Caner Çakı, hosting hizmeti alan şirketlerin ve KOBİ’lerin özellikle zaman, iş gücü ve maddi yönden avantajlı olduğunu söyledi.

Sistem odaları yerini hosting firmalarına bırakıyor

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de büyük küçük ve orta ölçekli hemen hemen bütün işletmeler şirket merkezlerinde data sistemi kurma veya sunucu hizmeti “hosting hizmeti” alma yoluna gidiyor.
Bu yollardan hangisinin daha avantajlı ve güvenilir olduğuna ilişkin bilgiler veren hizhosting.com genel müdürü Caner Çakı, hosting hizmeti alan şirketlerin ve KOBİ’lerin özellikle zaman, iş gücü ve maddi yönden avantajlı olduğunu söyledi. Çakı, “Bildiğiniz gibi bulut teknolojileri sahadaki personelinizin veya sizlerin her yerden bilgiye güvenli bir şekilde ulaşmanızın en kolay ve tek yoludur. Örnek iş seyahatinde veya sahada çalışan personeliniz datalara bilgisayar, tablet ve telefonlarından kolayca ulaşabilmekte ve bu da her yerde çalışma özgürlüğünün yanı sıra zaman kaybını da engellemiş oluyor. Bulut teknmolojileri verinize kolay ve güvenli ulaşımı sağlamış oluyor. Hosting hizmeti almayan ve bu teknolojiden yararlanmayan bir şirkette veya işletmede mutlaka bir sistem odası olması gerekiyor. Şirket merkezlerinde data/sistem odaları kurmak ve işletmek ekstra masraf anlamına geliyor. Hosting hizmeti alan şirketler bu tür bir sistem odası kurmaya gerek duymadan daha güvenli bir şekilde hosting firmalarına ait olan veri merkezlerinde, verilerini barındırabiliyor. Hatta bu veriler hosting merkezlerinde yedekli olarak 7 gün 24 saat ulaşılabilecek şekilde muhafaza ediliyor. Bunun dışında iş gücü kaybına bakıldığında hosting firmalarının avantajları ön plana çıkıyor. Bugün şirket veya ofisinizin içerisinde bir sistem odası kurmak için, iyi bir internet bağlantısı, iyi bir network altyapısı, kabinetler, soğutma sistemler, ups, jeneratör altyapısı, kablolama, sunucu satın alma ve kurulumları ve bu sistemin 7/24 çalışabilir olması için sürekli izlenmesi, iyileştirme ve geliştirmelerinin yapılması ve yüksek uptime sağlanması gibi bir çok süreç ve kalem mevcuttur, tüm bunların yerine bir hosting firmasından bir kaç saat içerisinde teslim alabileceğiniz kiralık sunucu hizmeti ile bu maliyetlerin hiçbirine girmeden kolaylıkla uygulamalarınızı çalıştırabilir ve her yerden erişilebilir, genişletilebilir bir sistemi kurmuş olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Sistem odaları yerini hosting firmalarına bırakıyor

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