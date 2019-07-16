Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin, "Bu saatten sonra Türkiye'de olması gereken bu yeni sistemi yerleştirmektir. Performans değerlendirmesi yapılabilir ancak bir sistem tartışmasına gerek yoktur." dedi.

Duran, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla SETA'nın düzenlediği, "Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele" sempozyumunda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Türk siyasi hayatında çok önemli bir kırılma yaşandığını ve bu kırılmanın, seçilmişlerine sahip çıkan Türk milletinin yazdığı bir destan olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un, 1960'tan bu yana gelen darbeler zincirinin kırıldığı ve artık vesayetçi, darbeci kliklerin orduyu ele geçirerek, millete ve milletin seçtiği siyasetçilere karşı darbe yapamayacağının anlaşıldığı bir gece olduğunu vurgulayan Duran, vatandaşın o gece "benim ülkem, vatanım Suriye olmasın" tercihinde bulunduğunu, tanklara ve silahlara karşı gövdesini siper ettiğini ifade etti.