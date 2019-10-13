Sit alanı Adatepe'deki yapılar yenileniyor

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin 1'inci derece doğal sit alanında bulunan Adatepe köyünde, yeni yapı inşa edilemiyor. Yıkılmak üzere olan yapılar ise aslına uygun hazırlanan projenin Koruma Kurulu'na onaylatılmasıyla yenilenebiliyor. Kaz Dağları'nın en güzel yerinde bulunan Adatepe'de yerli halk, yüksek maliyet gerektirdiği için yenileyemediği, yıkılmaya yüz tutan evlerini satmak zorunda kaldı. Satın alanlar da bu evlerin yerine kurul onayıyla görkemli yapılar yapmaya başladı. Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesine bağlı Adatepe köyü, 1989 yılında 1'inci derece doğal sit alanı ilan edildiği için koruma altında bulunuyor. Mübadeleye kadar Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan gelen Rumlar yaşadığı için bugün hem Rum hem de Türk mimarisinin izlerini taşıyan yapıların olduğu Adatepe, Türkiye'nin en iyi korunmuş yerleşim alanı olarak gösteriliyor. Kaz Dağları'nın eteklerinde Zeus Altarı'na komşu olan ve deniz manzarasıyla cazibe merkezi oluşturan Adatepe'deki evlerin 100'den fazlası, yeniden yapıldı ve köy turizm destinasyonuna dönüştürüldü.

LÜKS YAPILARIN FİYATI 2,5 MİLYON LİRAYI BULUYOR Adatepe'ye, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan izin alınmadan yapı inşa edilemiyor. Kaz Dağları'nın en güzel yerinde bulunan köyün yerlileri de yüksek maliyet gerektirdiği için yenileyemediği, yıkılmaya yüz tutan evlerini satmak zorunda kaldı. Satın alanlar ise bu evlerin yerine kurul onayıyla görkemli yapılar yapmaya başladı. Yıkılan evlerin arsaları dahi yarım milyon liraya kadar alıcı bulurken, bu arsalar üzerinde aslına uygun inşa edilen lüks yapıların fiyatı ise 2,5 milyon liraya kadar çıkıyor. 'KÖY EVLERİNİN YÜZDE 80'İ YENİLENDİ' Küçükkuyu beldesinde yıllardır emlakçılık yapan Vedat Soydaş, 1'inci derece doğal sit alanı içinde kalan Adatepe köyünde inşaat yapabilmek için yıkılmaya yüz tutmuş ev, yıkılmış evin temeli ya da varlığı iddia edilen eve ait eski fotoğraf gerektiğini söyledi. Ancak bu şekilde restorasyon projeleri hazırlatılıp, Koruma Kurulu'na onaylatılarak, evlerin yenilendiğini belirten Soydaş, şöyle konuştu: