Sit alanına baraka ve çadır kurmuşlar

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde sit alanına baraka ve çadır kurup çevresini tarım alanı haline getirdikleri belirlenen 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Yumurtalık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, Yumurtalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yeşilköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte Yumurtalık İlçesi Kaldırım Mahallesinde denetim yapıldı.

Denetimde, bazı mahalle sakinleri ile çevre ilçe ve köylerden gelen vatandaşların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı şekilde Sit alanına baraka tarzı ev yaptıkları, etrafını çevirerek tarım alanı haline getirdikleri, çadır kurdukları, karavan ve özel araçları ile burada konaklamak suretiyle çevreyi kirlettikleri, dönem dönem kaçak avlandıkları tespit edildi.

E.Ş. ve A.Y. isimli şüphelilere sit alanı içerisine ev inşaatı yapmaktan, H.T. isimli şüpheliye sit alanı içerisine ev inşaatı, meyve ve fıstık bahçesi yapmaktan, İ.T. isimli şüpheliye ise sit alanını traktör ile sürerek tarla olarak kullanmaktan Kabahatler Kanunu kapsamında çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 427’şer TL olmak üzere toplam bin 708 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca şüpheli 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

