HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sit alanına baraka ve çadır kurmuşlar

Sit alanına baraka ve çadır kurmuşlar

07.01.2021 14:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde sit alanına baraka ve çadır kurup çevresini tarım alanı haline getirdikleri belirlenen 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Yumurtalık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, Yumurtalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yeşilköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte Yumurtalık İlçesi Kaldırım Mahallesinde denetim yapıldı.Denetimde, bazı mahalle sakinleri ile çevre ilçe ve köylerden gelen vatandaşların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı şekilde Sit alanına baraka tarzı ev yaptıkları, etrafını çevirerek tarım alanı haline getirdikleri, çadır kurdukları, karavan ve özel araçları ile burada konaklamak suretiyle çevreyi kirlettikleri, dönem dönem kaçak avlandıkları tespit edildi.E.Ş.

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde sit alanına baraka ve çadır kurup çevresini tarım alanı haline getirdikleri belirlenen 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Yumurtalık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, Yumurtalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yeşilköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte Yumurtalık İlçesi Kaldırım Mahallesinde denetim yapıldı.
Denetimde, bazı mahalle sakinleri ile çevre ilçe ve köylerden gelen vatandaşların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı şekilde Sit alanına baraka tarzı ev yaptıkları, etrafını çevirerek tarım alanı haline getirdikleri, çadır kurdukları, karavan ve özel araçları ile burada konaklamak suretiyle çevreyi kirlettikleri, dönem dönem kaçak avlandıkları tespit edildi.
E.Ş. ve A.Y. isimli şüphelilere sit alanı içerisine ev inşaatı yapmaktan, H.T. isimli şüpheliye sit alanı içerisine ev inşaatı, meyve ve fıstık bahçesi yapmaktan, İ.T. isimli şüpheliye ise sit alanını traktör ile sürerek tarla olarak kullanmaktan Kabahatler Kanunu kapsamında çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 427’şer TL olmak üzere toplam bin 708 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca şüpheli 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare bulduTürk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu
QNB Finansbank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?QNB Finansbank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Son dakika: Diyarbakır'da kuyumcuyu öldüren katil zanlıları yakalandı

Oğlu gözleri önünde öldürülmüştü! Yakalandılar

Pegasus kabin bagajı alımına yeniden başladı

Pegasus duyurdu! O uygulama yeniden başladı

Türk doktor tarihe geçti: Ölümcül çocuk hastalığına karşı kesin tedavi

Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu

Konya'da eğlence mekanına baskın! Çatıda yakalandılar

Konya'da eğlence mekanına baskın! Çatıda yakalandılar

İstanbul'da sahte plaka operasyonu

İstanbul'da sahte plaka operasyonu

Kırmızı Reishi mantarını Düzce Üniversitesi üretmeyi başardı

Şifa kaynağı! Kilosu 3 bin TL

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.