HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sit alanında define ararken suçüstü yakalandılar

Sit alanında define ararken suçüstü yakalandılar

07.12.2020 16:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde define aramak için sit alanında kazı yapan 6 şüpheli şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi Mandıra mevkiinde bulunan ve Hisarlık Örenliği Nekropolü olarak tescilli arkeolojik sit alanına 6 şüpheli şahıs define arama amacıyla girdi.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde define aramak için sit alanında kazı yapan 6 şüpheli şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi Mandıra mevkiinde bulunan ve Hisarlık Örenliği Nekropolü olarak tescilli arkeolojik sit alanına 6 şüpheli şahıs define arama amacıyla girdi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından takip edilen şüpheliler kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin sit alanı içerisinde 2 metre eninde ve 3 metre derinliğinde tünel kazdıkları tespit edilirken, kazı yerinde 30 kilogram potasyum nitrat gübre, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet el detektörü, kazma, kürek, levye ve murç gibi kazıda kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.
Suçüstü yakalanan G.Ç., A.A., M.Ç., Ü.Ö., O.G. ve İ.S. isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Yapılan sorgulamalarda şüphelilerden A.A. başka bir suçtan aranması olduğu tespit edildi.
Öte yandan, yakalanan şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 18 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. Şüphelilerden G.Ç.’ye ayrıca ruhsatsız av tüfeği bulundurmak suçundan 866 TL idari para cezası kesildi.
Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece şüphelilerden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A. ise cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
3 gündür arıyordu! Baba, oğlunu inşaatta ölü buldu3 gündür arıyordu! Baba, oğlunu inşaatta ölü buldu
Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı! Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Kar yağışını türküyle karşıladılar

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

3 gündür arıyordu! Baba, oğlunu inşaatta ölü buldu

3 gündür arıyordu! Baba, oğlunu inşaatta ölü buldu

İstanbul'da üniversite öğrencisinin sır intiharı! Gözyaşlarına boğuldular

Üniversite öğrencisinin sır intiharı! Gözyaşlarına boğuldular

İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı

İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı

MSB'den askerlik sevkleriyle ilgili açıklama

MSB'den askerlik sevkleriyle ilgili açıklama

Heyecan yaratan görüntüyle ilgili açıklama! 'Dünya dışı varlıklarla bireysel temas dönemindeyiz'

Heyecan yaratan görüntüyle ilgili flaş açıklama

Koca şiddetiyle gündeme gelen Vera Chikareva, evinde ölü bulundu

Vera Chikareva, evinde ölü bulundu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.