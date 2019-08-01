Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazıya 6 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde birinci derece sit alanında tarihi eser aramak için iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 6 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında Cihanbeyli İlçesi Gölyazı Mahallesi Karayusuf Yaylası mevkiinde bulunan birinci derece sit alanında tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma, iş makinesiyle yaklaşık 1,5 metre derinliğinde ve 5 metre çapındaki alanda kaçak kazı yapan M. K., C.M., H. D., A.Ö, R.K. ve F.Ö.'yü suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma, kazı alanında yaptığı incelemede tarihi eser değerinde herhangi bir malzemeye rastlamadı. Şüphelilerin kullandıkları iş makinası ve diğer malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 6 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığının talimatı üzerine serbest bırakıldı. Şüphelilerin hakkındaki soruşturma da sürüyor.

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