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SİT alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 18:21 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde SİT alanı içinde kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice mevki Güllük Dağı Milli Parkı ve Termessos 1’inci derece arkeolojik sit alanı sınırı içinde bulunan Büyük Yenice Hanı içerisinde kazı yapan R.A., E.B.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde SİT alanı içinde kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice mevki Güllük Dağı Milli Parkı ve Termessos 1’inci derece arkeolojik sit alanı sınırı içinde bulunan Büyük Yenice Hanı içerisinde kazı yapan R.A., E.B. ve H.U.’yu suçüstü yakaladı. Devriye sırasında yakalanan 3 kişi ile birlikte 1 adet sinyal alıcı boru, 1 adet dijital altın arama detektörü, 1 adet alan arama tarama cihazı, 1 adet sinyal çubuğu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kürek, 1 adet 7,5 metre uzunluğunda ip ele geçirildi. İfadeleri alınan 3 zanlı, Korkuteli Adliyesine sevk edildi.

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