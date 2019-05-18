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Sit alanında kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 12:48 | Son Güncelleme

Sit alanında kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, birinci derece sit alanı Divanlı Kayalıkları'nda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Serhat U, Bekir İ, Murat P, Ednan O, Hüseyin D, Bahattin D. ve Ali G.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Akdağmadeni Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma kaçak kazı Sorgun

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