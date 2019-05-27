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Sit alanında kaçak kazı yaparken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 12:54 | Son Güncelleme

Konya'nın Derbent ilçesinde ikinci derece sit alanı olan Aylıdere Yaylası'nda kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Derbent ilçesinde sit alanı olan Aylıdere Yaylası'nda kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede ikinci derece sit alanı olarak korunan Aylıdere Yaylası'nda kepçe ile kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda, sit alanına tırla getirilen paletli kepçenin operatörü Y.Ş. ile tır sürücüsünün de aralarında bulunduğu M.A.E, E.K, Ü.C, O.K, V.Ö ve K.D. kazı yapırken suçüstü yakalandı.

Ekipler yaptıkları incelemede, şüphelilerin kepçe ile 4 metre genişliğinde alan açtığını tespit etti. Ekipler, kazıda kullanılan araçlara el koydu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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gözaltı kaçak kazı Konya sit alanı

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