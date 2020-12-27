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Sit alanında kaçak kazı yaparken yakalandılar

27.12.2020 12:09 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İnönü ilçesi Oklubalı Mahallesi’nde jandarma ekipleri devriye görevi yaptığı sırada sit alanında kaçak kazı yapıldığını gördü.

Eskişehir’de sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İnönü ilçesi Oklubalı Mahallesi’nde jandarma ekipleri devriye görevi yaptığı sırada sit alanında kaçak kazı yapıldığını gördü. Takip edilen şüpheliler, jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda 3 şüpheli yakalandı. Bölgede yapılan incelemede yaklaşık 1,5 metre çapında ve 1 metre derinliğinde yeni kazılmış çukur olduğu görüldü. Açılan çukur çevresinde kürek, kazma, el çapası, küçük el küreği, çekiç, demir manivela, küçük sivri demir, yön bulma çubuğundan oluşan kazı malzemeleri bulundu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 1 adet sustalı bıçak, 1 adet ruhsatlı tabanca ve bu tabancaya ait 15 adet fişek ile 1 adet şerit metre ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilere ’sokağa çıkma yasağını ihlal’ suçundan her bir şahsa 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı. İnönü İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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