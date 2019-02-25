Sit alanında kaçak kazıya 4 gözaltı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesindeki 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazar günü, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Sart Mahallesi Gymnasium Tapınağı mevkisindeki 1'inci derece sit alanında M.A., M.A., R.A. ve A.A.'yı kaçak kazı yaparken yakaladı. Kazı malzemelerine el koyulurken, 4 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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