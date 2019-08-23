SİT alanında kazı yapan 4 kişi yakalandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 1. derece SİT alanında kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Düvertepe Mahallesi yakınlarında 1. derece SİT alanı olan bölgede açık kimlikleri bilinmeyen bazı şahıslar tarafından izinsiz kazı yapıldığına dair bilgi alındı. Bölgede yapılan takip esnasında A.K., K.K., A.Y. ve M.K. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslara ait 10 plakalı araçta yapılan aramada 1 adet detektör, 1 adet tarama cihazı, 1 adet akü, 1 adet verici, 7 adet arama çubuğu ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Adlî makamların talimatıyla A.K., K.K., A.Y. ve M.K. isimli şüpheliler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

