Sit alanında ortaya çıkan insan kemikleri korku yarattı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yağış nedeniyle oluşan göçük sonucu insan kemikleri ortaya çıktı. Kemik parçaları ve kafa tası mahallede korku yaratırken, arazinin eski Rum mezarlığı olduğu, 3'üncü derecede sit alanı ilan edildiği ve kemik parçalarının buradaki bir mezara ait olduğu belirtildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. 1117 Sokak'ta bulunan boş bir arazide, yağış nedeniyle küçük çaplı toprak göçmesi yaşandı. Arazide inceleme yapan mahalle sakinleri, toprak içerisinde kafa tası ve kemik parçaları bulunduğunu fark etti. Gördükleri manzara karşısında korkuya kapılan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3'üncü derece sit alanı ilan edilen arazinin eski dönemlerde Rum mezarlığı olarak kullanıldığını, kemiklerinde buradaki bir mezara ait olduğunu tespit etti. Konuyla ilgili Müze Müdürlüğü'ne bilgi verilirken, gün yüzüne çıkan kemik parçalarının akıbeti ise belirsizliğini koruyor.