HABER

Sit alanında ortaya çıkan insan kemikleri korku yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 22:01 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yağış nedeniyle oluşan göçük sonucu insan kemikleri ortaya çıktı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yağış nedeniyle oluşan göçük sonucu insan kemikleri ortaya çıktı. Kemik parçaları ve kafa tası mahallede korku yaratırken, arazinin eski Rum mezarlığı olduğu, 3'üncü derecede sit alanı ilan edildiği ve kemik parçalarının buradaki bir mezara ait olduğu belirtildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. 1117 Sokak'ta bulunan boş bir arazide, yağış nedeniyle küçük çaplı toprak göçmesi yaşandı. Arazide inceleme yapan mahalle sakinleri, toprak içerisinde kafa tası ve kemik parçaları bulunduğunu fark etti. Gördükleri manzara karşısında korkuya kapılan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3'üncü derece sit alanı ilan edilen arazinin eski dönemlerde Rum mezarlığı olarak kullanıldığını, kemiklerinde buradaki bir mezara ait olduğunu tespit etti. Konuyla ilgili Müze Müdürlüğü'ne bilgi verilirken, gün yüzüne çıkan kemik parçalarının akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

'ARAZİNİ ALTINDA RUM MEZARLIĞI VAR'

Mahalle sakinlerinden Mustafa Oruçoğlu, yağışın ardından kemiklerin gün yüzüne çıktığını belirterek, "Burası mübadelenin ardından dedelerimize iskan olarak verilen yerlerden birisi. Burada daha önce de böyle kemik parçaları ortaya çıktı. Arazini altında Rum mezarlığı var. Müze Müdürlüğü tarafından burası 2 yıl önce 3. derecede sit alanı ilan edildi. Buradaki toprak gevşek, yağmur yağdıktan sonra kemikler ortaya çıkmış" dedi.

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Sit alanında ortaya çıkan insan kemikleri korku yarattıSit alanında ortaya çıkan insan kemikleri korku yarattı
Ablukayı kaldıramayan Gazze Hayvanat Bahçesi boşaltıldıAblukayı kaldıramayan Gazze Hayvanat Bahçesi boşaltıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den YSK'ya itiraz: İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamı sayılsın

AK Parti'den YSK'ya itiraz: İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamı sayılsın

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

AK Parti: Tüm oyların yeniden sayımı için başvuracağız

AK Parti: Tüm oyların yeniden sayımı için başvuracağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da bir deprem daha!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

HDP Şırnak’ın Silopi İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz tutuklandı

HDP'li başkan tutuklandı!

Kadıköy'de silahlı saldırı: 1 ölü

Kadıköy'de silahlı saldırı!

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.