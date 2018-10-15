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Sit alanından kemik dolu poşet çıktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 09:38 | Son Güncelleme

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Kuruköprü Mahallesi'nde sit alanı ilan edilen tarihi yapılardan duman yükselmesi üzerine güvenlik güçlerinden yardım isteyen vatandaşlar tüyler ürperten bir gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı. Sit alanında şüpheli şahıslar olduğu yönündeki şikayet üzerine harekete geçen polisler, olay yerini inceleme altına alınca poşetlere konulmuş kemiklerle karşılaştı.

Bir insana ait olduğu düşünülen kemikler incelenmek üzere emniyete götürüldü. Kazı yaptığı düşünülen şüphelilerin olay yerinden koşarak uzaklaşması ise konu ile ilgili şüpheyi üst seviyeye taşıdı. Polis, şüpheli kişileri de bulmak için iz sürmeye devam ediyor.

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Adana'da şüpheli şahıslar olduğu ihbarı üzerine girilen sit alanında poşetlere konulmuş kemikler bulundu. Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde, eski karakol olduğu düşünülen tarihi yapılardan duman çıktığı ve ses geldiğini fark eden esnaf, durumu polise bildirdi.
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Ekipler olay yerine gidince, kazı yaptığı sanılan bazı kişiler kaçtı. Sit alanında arama yapan polis ekipleri, poşetlerde insana ait olduğu sanılan kemikler buldu. Kemikler tutulan tutanağın ardından detaylı inceleme için emniyete götürüldü.
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adana Seyhan polis

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Resim 15'e bakılırsa o kemikler bu kahvaltıda bitecek.
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