Sit alanından kemik dolu poşet çıktı!

Bir insana ait olduğu düşünülen kemikler incelenmek üzere emniyete götürüldü. Kazı yaptığı düşünülen şüphelilerin olay yerinden koşarak uzaklaşması ise konu ile ilgili şüpheyi üst seviyeye taşıdı. Polis, şüpheli kişileri de bulmak için iz sürmeye devam ediyor.