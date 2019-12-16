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Sit alanlarıyla ilgili karar, Van'daki turizmcileri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 12:32 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanım Koşullarına İlişkin İlke Kararı, Van'da turizimcileri sevindirdi.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanım Koşullarına İlişkin İlke Kararı, Van'da turizimcileri sevindirdi. TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe bu kararı desteklediklerini belirterek, "Bu karar bizleri mutlu etti. Biliyorsunuz sit alanlarında çivi çakmak bile yasaktı. Van Akdamar Adası'nda da artık çadır ve bungalovlara müsaade edilecek" dedi. Van Çevre Derneği (ÇEVDER) Başkanı Ali Kalçık ise "Bu karar bizi üzmüştür. Umarım bu yanlış karardan bir an önce dönerler" diye konuştu.

Bakanlık, 5 Ocak 2017 tarihli Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanım Koşullarına ilişkin İlke Kararı'nı, 16 Ekim 2019 tarihli yeni ilke kararıyla kaldırdı. Eski kararda sadece doğal sit alanları düzenleniyordu. Yeni kararla, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olan alanların kullanımı da düzenlendi. Kararla Kelebekler Vadisi, Akdamar Adası, Erzurum Narman Peribacaları gibi sit alanlarında artık bungalovlar ve çadır kampları yapılabileceği belirtilirken, turizmciler kararın Van için sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe de kararı desteklediklerini belirterek, "Bu karar bizleri haliyle mutlu etti. Biliyorsunuz sit alanlarında çivi çakmak bile yasaktı. Van Akdamar Adası'nda da artık çadır ve bungalovlara müsaade edilecek. Tabii ki gönül ister, bu sektörden anlayan işin ehli insanların eliyle olsun. Akdamar Adası 70 bin metrekare alandır. Düşünün Akdamar Adası'nda bir bungalov evinde gece konaklama yapıyorsunuz. Çok güzel olur" diye konuştu.

'BİZİM TARİHİMİZ'

Van Çevre Derneği (ÇEVDER) Başkanı Ali Kalçık ise "1100 yıllık Akdamar Kilisesi bizim tarihimizdir, kültürümüzdür, geçmişimizdir ve güzelliğimizdir. Övündüğümüz temel yerlerimizden biridir. Bazı şeylerin fiyatı biçilemez. Örneğin bugün bungalovlar veya çadırlar veya ticari işletmelerin bugün gelip Akdamar Adası'nı işletmeye alması kabul edilebilecek bir durum değil. Van denince akla gelen bu adayla ilgili böyle bir karar biz Vanlıları, çevrecileri cidden üzmüştür. Umarım bu yanlış karardan bir an önce dönerler" diye konuştu.

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