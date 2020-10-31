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Site güvenlik görevlisini öldürüp kayıtları alarak kayıplara karıştılar, polisin çalışması sonucu yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 10:08 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 4 gün önce bir site güvenlik görevlisi, başına ateş edilerek öldürüldü.

Site güvenlik görevlisini öldürüp kayıtları alarak kayıplara karıştılar, polisin çalışması sonucu yakalandılar

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 4 gün önce bir site güvenlik görevlisi, başına ateş edilerek öldürüldü. Zanlılar, güvenlik kamer kayıtlarını alarak kayıplara karıştı. Güvenlik güçlerince yapılman titiz çalışma sonucu saldırganlar yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, 28 Ekimde akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sitenin güvenlik görevlisi olan 29 yaşındaki İlyas Feyüç, görevi başındayken uğradığı silahlı saldırı sonucu başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Saldırganlar, bu sırada sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını alarak kayıplara karıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalede Feyüç’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Feyüç’ün cansız bedeni otopsi işlemleri için hastaneye kaldırılırken, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını alarak zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede saldırganların V.B. ve M.D. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda V.B. ve M.D., yakalandı. Olayda V.B.’nin tetiği çektiği, M.D.’nin de araçta gözcülük yaptığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.D. ise serbest bırakıldı.

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