Site havuzuna haşema ile alınmama davası... Genç kızın avukatlarından açıklama

Ruken KADIOĞLU - İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR'da 21 temmuz 2018 tarihinde lüks bir sitenin havuzuna haşema ile girmek isteyen F.İ.'nin, site sakinleri ve yönetimi tarafından engellendiği iddiası üzerine sanıklar hakkında ''İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme'' suçundan dava açıldı. F.İ.'nin avukatlarından Ferah Yıldız, '' Pazartesi günü mahkemede sanıklar gizli inkar ve ikrarla suç konusu suçu kabul ettiklerini belirtmişlerdir '' dedi.

Üsküdar'daki bir sitede, haşema ile havuza girmesinin engellendiği iddiasıyla dava açan mağdur F.İ'nin avukatlarından Ferah Yıldız, olay gününe ilişkin şunları anlattı:

‘’Olay Üsküdar Acıbadem ilçesinde bulunan ünlü bir sitede üç ayrı havuzda genç bir kızın havuza haşema ile girmesi isteği ile başlıyor. Müvekkil müşteki daha önceden site içerisinde, duvarlara asılı olan 'Haşema ile girilmesi yasaktır'' ibarelerine rağmen, sabah erken saatlerde havuza girmek istiyor. Babasıyla havuza inerek beraber yüzmeye başlıyor. Daha sonra şikayet olduğu haberi gelince, güvenlik görevlileri ve site yönetimi bu genç kızımıza baskı yaparak haşema ile girilmeyeceğini, mayo ile girileceğini dikte ederek havuzdan çıkarılmasını talep ediyorlar. Bunun üzerine müvekkilimin babası sinirleniyor ve müdahale ediyor. O sırada tansiyonu yükselerek, felç geçiriyor. ''