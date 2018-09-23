Site önünde bıçakla yaralanmış bulundu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sitenin önünde, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmış bulunan Can Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Polis, Aktaş'ı bıçakla yaralayan kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.
Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Otuz Evler Sitesi önünde, saat 05.00 sıralarında, yerde kanlar içinde hareketsiz yatan biri olduğunu fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen polisler; sırtından, boynundan ve göğsünden bıçakla yaralandığını belirlediği kişinin üzerinde yaptığı aramada kimlik bulamadı. Sağlık görevlilerince ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve alkollü olduğu belirlenen yaralı, tedaviye alındı. Polis ekipleri, sürdürülen aramalar sonucu yaralanın, Can Aktaş olduğunu belirledi. Aktaş'ın, polise verdiği ilk ifadesinde, tartıştığı ve tanımadığı kişiler tarafından bıçaklandığını söylediği öğrenildi. Polis, kaç promil alkollü olduğu açıklanmayan Can Aktaş'ı bıçakla yaralayan kişi veya kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
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