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  4. Site önündeki silahlı kavgada yeni gelişme! Çok sayıda kişi tutuklandı

Site önündeki silahlı kavgada yeni gelişme! Çok sayıda kişi tutuklandı

23.08.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de bir sitenin önünde, 21 kişinin yaralandığı bıçaklı, silahlı ve sopalı kavganın ardından gözaltına alınan 23 kişi tutuklandı.

Site önündeki silahlı kavgada yeni gelişme! Çok sayıda kişi tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de 13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, silah ve bıçağın da kullanıldığı, 13 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı belirlenen 27 şüpheliden 23'ü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Dört şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltındaki 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
silahlı kavga site
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